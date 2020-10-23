الرئاسة تدين هرولة السودان للتطبيع مع الاحتلال

أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يغتصب أرض فلسطين، كونه مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515.

وجددت الرئاسة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، التأكيد على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.