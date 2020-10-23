موعد إجازة المولد النبوي في مصر

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، موعد إجازة المولد النبوي للقطاعين العام والخاص في جمهورية مصر العربية.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إجازة بمناسبة المولد النبوي.

وذكر أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام.

ويحتفل العالم الإسلامي والعربي كل عام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول الهجري بالمولد النبوي (مولد النبي محمد بن عبد الله)، وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة إلى أخرى.

وتتعدد مظاهر الاحتفال، إلا أن الغالبية من البسطاء يحتفلون بهذا اليوم ابتهاجا بمولد النبي محمد، حيث تختلف الطقوس من دولة لأخرى.

وتعد مصر من أهم الدول عربيا في طقوس الاحتفال وتنوعها، خاصة أنها تميزت بصناعة الحلوى وعروسة المولد، ويرجع تاريخ الحلوى إلى العصر الفاطمي، حيث كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف بصناعة الحلوى، وذلك تعبيرا منهم عن ارتباط هذه المناسبة بالشيء الحلو، وقد بدأ الفاطميون بأشكال بسيطة في صناعة الحلوى وتعددت الأشكال تدريجيا على مر الأزمنة، كما كانت عروسة المولد تصنع من الحلوى، إلا أنها تطورت في الوقت الراهن، كما كان الحصان يصنع من الحلوى أيضا، وتحرص بعض المناطق على صناعته حتى الآن.

ويصاحب ذلك، الاحتفالات الدينية التي تقام في العديد من المساجد، وتحرص عليها بشكل أكبر الجماعة الصوفية في مصر.