اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس ترد على تصريحات بومبيو العنصرية



اعتبر الناطق باسم "اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس" طارق سلمي أنَّ تعليق وزير الخارجية الأمريكي على إضراب الأسير ماهر الاخرس عن الطعام، بأن "اسرائيل من حقها فعل ما تراه مناسبا" يعطي دلالة وشاهد جديد على أن الولايات المتحدة شريكة مع الاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين.

وقال: إن البلطجة وثقافة حكم العصابات التي يتسم بها ترامب وادارته تقفان في خلفية هذا التصريح الوقح الذي يبرر الجريمة ويتنكر لابسط المعايير الانسانية والأخلاقية، ولا عجب في ذلك عندما يكون ممن تلطخت أيديهم بالدماء البريئة في مختلف مناطق العالم، وكل الأحرار لا زالوا يذكرون فظائع ابو غريب وجوانتانامو وغيرها.

وأضاف: إن على الأحرار أن يتميزوا بوقوف مشرف وكلمة تسجل في تاريخهم بإعلان انحيازهم للمطلب العادل والمشروع للمعتقل ماهر الاخرس، وهو مطلب الحرية والعودة لحضن والدته المريضة واطفاله الأبرياء.