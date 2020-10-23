كورونا يكسر حاجز نصف مليون مصاب في إيران

اعلنت وزارة الصحة الايرانية بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 556 الفا و891 شخصا، وبوفاة 335 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 31 الفا و985 شخصا.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 الاف و134 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 556 الفا و891 حالة لغاية الان بينهم 4933 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 446 الفا و685 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 335 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 31 الفا و985 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و658 الفا و 727 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.