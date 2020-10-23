اتحاد الاذاعات و التلفزيونات العراقية يندد بالعقوبات الامريكية

ندد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية بالعقوبات الأمريكية على اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، معتبرا أن "لا قيمة لها".

وقال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية في بيان صادر عصر اليوم إن الخزانة الأمريكية دأبت على إصدار عقوبات ضد كم من يقف بالضد من أعمالها العدوانية، مشيرا إلى أنه جزء من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية "ولا نرى قيمة لها".

وأكد اليات أن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يمثل منصات واتحادات وروابط ومنظمات تعمل من أجل إعلاء صوت الحق ونصرة المظلومين، لافتا إلى أنه لا ينبغي لواشنطن أن تستقي معلوماتها من المواقع الخبرية المشبوهة أو المنصات غير المعتمدة لتبني عليها قراراتها.

وأكد أن الولايات المتحدة عجزت أن تحصل على معلومة تنال فيها من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية فذهبت إلى عناوين بعيدة عن المهنية والحرفية، داعيا الاتحاد الإسلامي إلى مواصلة رسالته الإعلامية.