زوجة الاسير الاخرس تكشف تفاصيل نقل زوجها من المشفى و الغاء تجميد اعتقاله

أكدت أم إسلام زوجة الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض اضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال أنه تم بشكل مفاجئ اقتحام غرفة الأسير ماهر وطردها منها ونقله بكل همجية إلى خارج مستشفى كابلان.

و اوضحت زوجة الاخرس في حديث لها عبر اذاعة القدس أنه تم إلغاء تجميد اعتقاله الإداري وتم نقله إلى مستشفى سجن الرملة دون إعلام أي أحد.

و اضافت: "حاولنا أن نستفسر من المستشفى عن موضوع نقل الأسير ماهر لكن المستشفى رفض إعطاء إجابات خلال توجهنا بالسؤال حول مصير الأسير ماهر وأين يتم نقله".

و تابعت زوجة الاسير تقول: " إن المستشفى تعاملت معنا بطريقة همجية وتعرضنا لمعاملة سيئة خلال الأيام الماضية وتم وضع مرضى بالقرب من الأسير ليقوموا بإزعاجنا بالصراخ بجانب سريره".

و جددت ام اسلام الاخرس تأكيدها على أن الأسير ماهر وبالرغم من الآلام والمعاناة التي يشهدها إلا أنه مُصر على الإستمرار في إضرابه عن الطعام مؤكداً دوماً أنه لن ينكسر ولن ينهى إضرابه إلا بالنصر أو الشهادة.