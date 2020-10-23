مهجة القدس: نقل الاسير الاخرس لسجن الرملة يكشف خدعة قرار تجميد اعتقاله السابق

أكد المتحدث باسم مهجة القدس للشهداء و الاسرى، محمد الشقاقي أن نقل الأسير ماهر الأخرس من مستشفى كابلان إلى سجن الرملة بالرغم من مواصلته اضرابه عن الطعام، جاء بعط ان طلبت مستشفى كابلان من النيابة والشاباك نقل الأسير ماهر لتجنب تحمل المستشفى المسؤولية عن حياته.

و أوضح الشقاقي في تصريح له عبر اذاعة القدس أن قرار نقل الأسير الاخرس إلى عيادة سجن الرملة يكشف خدعة المحكمة التي تنصاع لقرارات الاحتلال حول تجميد اعتقاله الإداري، كما انه يُظهر خدعة القرار السابق ويكشف مدى الخداع والالتفاف على إضراب الأسير ماهر.

و أكد أن الأسير ماهر يواصل رفض أخذ المدعمات ويكتفي بالماء فهو يُعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني ومعاناته ومسيرة جهاده الممتدة لسنوات.

و طالب الشقاقي بزيادة الضغط على الاحتلال في هذا الوقت ومطلوب من السلطة الفلسطينية مضاعفة جهودها لفضح جرائم الاحتلال في المحافل الدبلوماسية.







