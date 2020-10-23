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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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التفكجي: الاحتلال يستغل المزاعم الدينية بالقدس لاهداف استيطانية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:19 - 23 أكتوبر 2020
جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس
تقارير
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حذر مدير دائرة الخرائط في مؤسسة الشرق د. خليل التفكجي من أن سلطات الاحتلال تستغل المزاعم الدينية لأهداف استراتيجية استيطانية, من أجل عدم البناء الفلسطيني وتوسيع البناء الاستيطاني.

و قال التفكجي في تصريح له عبر اذاع القدس اليوم الجمعة: "إن المناطق المقدسية تقع تحت سيطرة الاحتلال, لذلك يعبث الاحتلال بهذه المناطق كيفما شاء ودون وجود أي رادع".

و لفت الى أن الاحتلال وضع استراتيجية في السابق, وهي أقلية فلسطينية وأكثرية يهودية, والقدس خارج إطار المفاوضات, ويرتكز على أساسها في المضي نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

و لفت التفكجي الى أن تعدد المرجعيات المسؤولة عن مدينة القدس المحتلة يُشكل خطورة كبيرة على الفلسطينيين, ويجب توحيد هذه المرجعيات في مرجعية واحدة للتحدث باسم المقدسيين، مشيراً الى أن اختلاف المسؤوليات والمهام بين المرجعيات يؤثر على منظومة العمل المضادة للإجراءات الصهيونية التهويدية.

و أضاف: "نعاني في مدينة القدس بشكل كبير, نتيجة عدم وجود دعم مالي للمقدسيين للصمود في وجه الاحتلال في تهويد القدس".

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