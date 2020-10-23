5 اصابات اثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في كفر قدوم

أصيب 5 شبان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستعمرة قدوميم.

و قال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان منهما أصيبا في الرأس والظهر نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد ان جنود احتلال من وحدات خاصة خرجوا من كمين نصبوه في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان، لكن تم كشفه من قبل الاهالي قبل ان يقتحم ما يقارب 100 جندي البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت باتجاه ممتلكات المواطنين وسياراتهم، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارتين إضافة الى استهداف المنازل بقنابل الغاز.

وأشار شتيوي الى ان البلدة شهدت في الاونة الاخيرة تحركات ليلية لجنود الاحتلال وطائراته المسيرة التي يستخدمها للتصوير الجوي بهدف مراقبة تحركات الشبان خاصة في محيط مسجد عمر بن الخطاب الذي تنطلق منه المسيرة.