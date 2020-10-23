بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين الليلة

يبدأ يوم غد السبت العمل بالتوقيت الشتوي في الاراضي الفلسطينية. بدءًا من الساعة الواحدة من منتصف هذه الليلة24/10/2020, وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

و كان مجلس الوزراء الفلسطيني اعلن الاسبوع الماضي عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في ظل اقتراب نهاية فترة التوقيت الصيفي.

وقال مجلس الوزراء في بيان له عقب ختام الجلسة الأسبوعية إن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين سيكون ابتدءًا من صباح يوم السبت الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس أن ضبط التوقيت الشتوي في فلسطين يكون من خلال تأخير عقارب الساعة بتاريخ 24 أكتوبر، 60 دقيقة إلى الخلف، مُعلنا في الوقت ذاته عن جملة قرارات جديدة.