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اصابة عدد من المواطنين في اعتداء لقطعان المستوطنين على قرية بورين بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:18 - 23 أكتوبر 2020
مستوطنين مستوطنين
تقارير
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 أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، اثر اعتداء مجموعة من لمستوطنين على قرية بورين جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن المستوطنين هاجموا المواطنين في القرية، ورشقوا مركباتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة محمد زبن، وبشير زبن، وأحمد بشير زبن، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم عدد منها، مضيفا أنهم اعتدوا على منزل المواطن بشير حمزة، وحطموا مقتنياته.

وأكد دغلس، أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من القرية، بعد أن تصدى المواطنون لهجوم المستوطنين، ما أدى لوقوع ثلاث إصابات.

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