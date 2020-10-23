جيش الاحتلال يعين أول قائدة طائرة حربية من طراز إف-35 نائبة قائد السرب 116

أعلن جيش الاحتلال، الخميس، تعيين السيدة الأولى لدى سلاح الجو التي تقود مقاتلة إف-35، نائبة قائد السرب ب 116 التي تحمل اسم "أسود الجنوب"، وأصحبت القائدة (س) البالغة 26 عاما السيدة الأولى التي تقود طائرة حربية بعد تدريبها في إطار القوات الجوية الاسرائيلية. وشاركت ضمن السرب 107 المعرفة بتسمية "فرسان الذيل البرتقالي" كقائدة مقاتلة إف-16، وبعدها انتقلت الى السرب 116 "أسود الجنوب".

وبدأ دمج النساء في سلاح الجو الإسرائيلي منذ تأسيسه، وفي العام 1995 أمرت المحكمة العليا بالسماح للنساء بالانضمام الى قيادة الطائرات المقاتلة، وفي العام 2001 أصبحت روني تسوكرمان أول قائدة طائرة حربية، بينما في 2019 تم تعيين أول سيدة في منصب قائدة سرب.

وقال رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب بيني غانتس: "فاز سلاح الجو بقائدة موهوبة، اكتسبت آلاف الفتيات بمثال يحتذى به في القيادة".