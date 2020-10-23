سلفة بـ 10 ملايين دينار لمن يرغب بالزواج بثانية

أثار إعلان مصرف عراقي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن تقديم تسهيلات مالية لمن يرغب بالزواج بالثانية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فقد أعلن مصرف الرشيد العراقي الحكومي، منح سلفة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار للموظف المتزوج الراغب بالزواج بالثانية.

وأوضح المصرف، في بيان، أنه ”تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى“، مضيفاً أن ”السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين“، مبيناً أن ”مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ”.

وواجه المصرف انتقادات حادة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسياسيين، حيث تساءلوا عن استراتيجية المصرف في هذه السلفة، وعدم إدراكه للواقع الذي يعيشه الكثير من المواطنين.

وعقب الضجة الحاصلة، أصدر المصرف بياناً قال فيه: إن ”سلفة الزواج الثاني ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة“.

وأضاف البيان: ”ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية“.

وأضاف أن ”هذه السلفة للرجال والنساء، ومخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى“.