حالة وفاة وإصابة 96 حالة جديدة بـ"كورونا" في غزة

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالة وفاة وإصابة ( 96 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 1935 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في بيان صحفي لها، بوفاة المواطن ابراهيم رزق أبو نحل 62 عام في مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من امراض مزمنة والكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة، ما يرفع حصيلة الوفيات لـ 30حالة.

ولفتت الصحة أن اجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في قطاع غزة تبلغ 1937 حالة.

وذكرت، إنه تم تعافي 88 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لافتة أن اجمالي المتعافين 3208 حالة .

وأشارت إلى أن اجمالي المصابين الذين ثبت إصابتهم منذ مارس الماضي 5175 شخص.