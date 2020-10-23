الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة

داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وتمركزت في منطقة بيت المال.

كما اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل المحتلة ووسط البلدة القديمة.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت في بلدة بلعا قضاء طولكرم.

واقتحمت دوريات الاحتلال قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فيما نصب الاحتلال حاجزا على طريق جيوس النبي الياس شرق قلقيلية،

كما تم اغلاق مدخل عزون بعد عثور قوات الاحتلال على جسم مشبوه قرب الشارع الرئيسي مدخل البلدة، وأشعل شبان النيران في بوابة المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.