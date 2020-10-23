غانتس يوقع بيانا أمريكيا يتعهد بتفوق "إسرائيل" الأمني بالشرق الأوسط

أعلنت ما تسمى وزارة الحرب "الإسرائيلية" أن وزير الحرب بيني غانتس وقع على بيان في واشنطن، تتعهد فيه الولايات المتحدة بالالتزام الاستراتيجي بالحفاظ على تفوق "إسرائيل" الأمني في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، إن غانتس قال في نهاية اجتماعه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في مقر وزارة الدفاع الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، أجرينا مناقشات مهمة تضمن التزام واشنطن بالحفاظ على تفوق تل أبيب الأمني".

وأضاف: "نحن ندخل حقبة تطبيع في الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في مواجهة العدوان الإيراني في المنطقة... مع الولايات المتحدة وصداقتنا القديمة والجديدة، سنضمن تعاونا مثمرا"، معربا عن شكره للإدارة الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي.

وخرجت العديد من التقارير التي تحدثت في الأسابيع الماضية عن بند في اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الموقع الشهر الماضي، يسمح للإمارات بشراء طائرات "إف 35" المقاتلة من الولايات المتحدة.

ونفى نتنياهو في عدة مناسبات سابقة أن يكون الاتفاق قد تضمن أي بند يسمح للإمارات بالحصول على المقاتلات الأمريكية.