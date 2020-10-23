الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضي زراعية في مخيم النصيرات ومدينتي خانيونس ورفح.
وذكر مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين أرض زراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.
واستهداف الطائرات الحربية موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكر مراسلنا أن القصف الإسرائيلي لم ينتج عنه وقوع اصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، مشيراً إلى حدوث أضراراً مادية في المناطق المستهدفة.