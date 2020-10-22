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منذ بدء انتشار كورونا.. 273 وفاة و6584 إصابة في صفوف جاليتنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:20 - 22 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 273 وفاة (1 بولندا)، و6584 إصابة في صفوف جالياتنا، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن إحسان أبو بكر (56 عاما)، فيما سجلت 3 إصابات سابقة.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة، وعدم تسجيل اية إصابة ليبقى العدد 4033 إصابة.

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