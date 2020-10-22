تنشر وكالة" فلسطين اليوم" الاخبارية ترددات لنا السورية عمليات البحث في محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

تحديثات تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2020 تردد قناة لنا lana plus مباشر على سيرفرك حيث قمنا بتوفير تحديثات تردد قناة لنا السورية 2020 الذي يبحث عنها الكثير من عشاق المسلسلات السورية والبرامج السورية وخاصة في ظل شهر مضان المبارك التي تعرض العديد من المسلسلات.

تتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة.

واستطاعت قناة لنا السورية من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية خاصة أنها تعرض أجمل المسلسلات الجديدة والحصرية،

والبرامج المتنوعة في كافة المجالات التي يتابعها الشباب. تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

• برامج قناة لنا السورية

• برامج حكايتي

• برنامج ما ورد

• برنامج من البابوج للطربوش

• برنامج الرأي العام

• برنامج لازم نحكي