قرار باغلاق مناطق في بيت حانون والتركمان والبريج وجزء من الشيخ رضوان

أصدرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الخميس، قرار بإغلاق مناطق: (بيت حانون، التركمان، والبريج) من الخارج بشكل كامل واعتبارها مناطق حمراء نظراً لارتفاع أعداد الإصابات المسجلة فيها.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم خلال الايجاز الصحفي، أنه حيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها، بما في ذلك الموظفين في كافة القطاعات، مع إغلاق المدارس والمساجد في المناطق المذكورة.

وقال البزم، إنه تم فرض حظر التجوال الكامل في جزء من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهو (المنطقة الواقعة شرق شارع سوق الشيخ رضوان، والممتدة حتى الشارع الواقع خلف بركة الشيخ رضوان والمحصورة بين الشارع الثالث شمالاً وشارع العيون جنوباً)، بحيث يمنع التحرك في تلك المنطقة بشكل كامل حتى إشعار آخر، وإغلاق المدارس والمساجد فيها.

وأوضح، أن الجهات المختصة ستقوم بتحويل المواطنين المخالطين المخالفين لإجراءات الحجر المنزلي إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك نظراً لتسببهم بنقل العدوى لآخرين.

ودعا البزم، المواطنين إلى التعامل بشفافية وصراحة مع فرق التقصي الوبائي في تتبع دوائر المخالطة للمصابين، وتزويدها بالمعلومات الكاملة حتى يتسنى لها حصر دوائر العدوى، مشيرًا إلى أن التكتم وعدم الإفصاح من شأنه زيادة أعداد الإصابات.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، أنه لن يتم التردد في إغلاق أية منطقة لا يلتزم سكانها بإجراءات السلامة والوقاية.

وجدد البزم، التأكيد على "منع إقامة التجمعات وبيوت العزاء والأفراح في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن معظم الإصابات التي تم تسجيلها كانت بسبب تواجدها في تلك التجمعات، والاكتفاء بالتعزية عبر وسائل الاتصال المختلفة وستتابع الشرطة منع إقامة بيوت العزاء في كافة المحافظات".

ودعا أصحاب المنشآت والمرافق إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على استمرار عملها، مشددا على أنه سيتم إغلاق أية منشأة مخالفة على الفور.

ولفت قرار حظر التجوال الليلي سيستمر العمل له بدءاً من الساعة 8:00 مساء في ظل التوقيت الشتوي الجديد، مطالبًا المواطنين في كافة المحافظات للالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة، وعدم التهاون مطلقاً والتعامل بجدية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعنا.