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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصر تتسلم الدفعة السابعة من عربات القطارات الروسية الحديثة

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 19:16 - 22 أكتوبر 2020
قطارات روسية قطارات روسية
تقارير
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر اليوم الخميس، بدء شحن الدفعة السابعة من العربات الروسية من ميناء الإسكندرية إلى ورش الهيئة بالقاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الدفعة تضم 18 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية "عادية" ضمن التعاقد مع شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل السكك الحديدية المصرية دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، حيث استقبلت حتى الآن 81 عربة عادية، وتقوم بإدخال العربات الجديدة إلى الخدمة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وتشمل صفقة العربات الـ1300، 800 عربة مكيفة وهي "500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، بالإضافة إلى 180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة".

وتضم الصفقة كذلك 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمة الصفقة 1.0165 مليار يورو.

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