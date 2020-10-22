خلل يُصيب تطبيق "الانستغرام" الشهير

أصاب، اليوم الخميس، خلل في عمل الشبكة الاجتماعية "الانستغرام" الشهير في العديد من دول العالم.

وأكد موقع Downdetector الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، أن هناك مشاكل في عمل التطبيق بما في ذلك روسيا، خاصة في العاصمة موسكو.

وأشار الموقع، إلى أن غالبية الشكاوى حول وجود الخلل من المستخدمين جاءت في الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وبريطانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا.

وعانى معظم مستخدمي "الانستغرام" من مشاكل في عرض موجز الأخبار (حوالي 60%)، و17% لم يتمكنوا من مشاهدة مقاطع “الستوري”، وحوالي 21% لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وفق الموقع.