إيران تدخل نادي الرادارات البعيدة المدى

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن إيران دخلت نادي الرادارات البعيدة المدى.

وبحسب وكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، إن مناورات الدفاع الجوي الذي نفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 99"، أمس، نجحت في اكتشاف وتحديد اهداف مختلفة في منطقة المناورات العامة عبر رادار "قدير ومراقب وبشير" وهو من الصناعة الإيرانية.

وتمكنت تلك الرادارات من الكشف والتحديد الناجح للأهداف المحلقة فوق المنطقة العامة للمناورات، بما في ذلك الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة والتي حلقت في منطقة المناورات من قواعد مختلفة، وقدمت معلومات عن أهداف الطيران المكتشفة إلى شبكة الدفاع الجوي في البلاد، وفق "إرنا".

اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "القوات المشاركة في مناورات الدفاع الجوي المشتركة " تشكل جزءًا من قدرات البلاد في مجال الدفاع الجوي، محذرًا أن الأعداء "سيرون قدراتنا المباغتة في الوقت اللازم".