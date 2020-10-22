الشرطة برام الله: وفاة 3 أشخاص وإصابة 262 بحوادث سير خلال الأسبوع الماضي

أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في رام الله، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص لقي مصرعهم وأصيب 262 آخرين بجروح، جراء 289 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة المحتلة.

وأوضحت الشرطة، أن من بين المصابين وصفت إصابة 10 أشخاص بالخطيرة، و15 إصابة منهم بالمتوسطة، و237 بالطفيفة.

وأفادت إدارة شرطة المرور، أنها فحصت الأسبوع الماضي 15298 مركبة، وأنزلت عن الشارع 112 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة.

وأشار إلى أنها أتلفت 243 مركبة فيما حررت 2488 مخالفة مرورية، وحجزت 124 مركبة للتأكد من قانونيتها.