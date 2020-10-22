اقتصاد غزة تحرر 24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، متابعة إجراءاتها الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية، في ظل استمرار جائحة "كورونا". وأوضحت الوزارة، أنها نظمت طواقم حماية المستهلك 121 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وبيّنت أنها حررت 19 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، 24 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما نفذت 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وأكدت أنها ركزت في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

ونبهت وزارة الاقتصاد سابقًا، التجار من التلاعب في الأسعار واحتكار السلع، في ظل الجائحة.