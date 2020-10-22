دعوة إلى تغطية وقفة في غزة لنصرة الاخرس غدًا الجمعة

دعت اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس، اليوم الخميس، وسائل الاعلام إلى تغطية صلاة الجمعة غدًا في خيمة الاعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وتأتي ذلك، في إطار استمرار الفعاليات الشعبية لإسناد ماهر الأخرس والضغط على المنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياته.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(88) على التوالي، وسط اتساع دائرة الفعاليات التضامنية لدعمه وإسناده في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

فقد دعت اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الأخرس، لوقفة احتجاجية على صمت الأمم المتحدة أمام استمرار معاناة المعتقل الاداري ماهر الأخرس، أمام مقر المفوض السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وكان الاحتلال رفض نقل الأسير الأخرس إلى مستشفى فلسطيني، حيث أنه محتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويواجه ظروفاً صحية غاية الخطورة تتفاقم مع مرور الوقت، وهناك تخوفات من تعرضه للموت المفاجئ، وإلى جانب استمراره في الإضراب، فإنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.

وكان الأسير الأخرس قد وجّه عدة رسائل شدد فيها على موقفه ومطلبه الوحيد المتمثل بحريته الفورية.

ويبلغ الأسير ماهر الأخرس من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة.

اعتقله الاحتلال في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.