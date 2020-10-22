700 ألف دولار.. مكرمة مالية من "إيران" لعوائل شهداء غزة

أعلنت جمعية أنصار الخيرية، اليوم الخميس، أنه بالتعاون مع مؤسسة شهيد الايرانية وزعت مكرمة مالية مقدمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لعوائل الشهداء في قطاع غزة، ارتقوا في حرب 2014.

مسؤول الإعلام في جمعية أنصار الخيرية ناصر الشيخ علي قال: إن "المكرمة المالية استفاد منها 1700 عائلة شهيد من شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة في عام 2014".

وتقدر بنحو 700 ألف دولار تأتي بعد تخلي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عن مسؤولياتها تجاه عوائل شهداء 2014 وعدم صرف مخصصات عوائل الشهداء المالية، وفق الشيخ علي.

ووجه الشيخ علي التحية للجمهورية الإسلامية الشكر الجزيل، في دعمها ومساندتها بالقضية الفلسطينية رغم ما تمر به من حصار وضغوط امريكية.

ودعا الشيخ علي الدول العربية أن تحذوا حذوا إيران في مساعدة الشعب الفلسطيني وعوائل الشهداء والمعتقلين والجرحى في ظل الحصار الاسرائيلي المطبق على القضية الفلسطينية وعلى غزة على وجه الخصوص.

في ذات السياق، وجهت عوائل الشهداء التحية للجمهورية الاسلامية ولقيادتها وشعبها الذي يدعم جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.

وفي حرب عام 2014، استشهد 2000 مواطن وأصيب الالاف ودمرت مئات الالاف من البيوت جراء العدوان الإسرائيلي القاسي على غزة، استمر 51 يومًا.