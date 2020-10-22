الاحتلال ينقل 5 أسرى من سجن "الرملة" إلى "عوفر" وسط ظروف صحية صعبة

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة أسرى فلسطينيين من سجن "الرملة" إلى "عوفر"، فيما لا تزال تمارس أبش انواع الاضظهاد والتنكيل بحقهم.

وأكد نادي الأسير، أن الاحتلال نقل كلا من الأسير يوسف محمد أبو عفيفة (25 عاماً)، وخضر يوسف ماضي (25 عاماً)، وعبد الفتاح أبو سل (23 عاماً)، ومؤيد الطيط، وشادي النجار إلى سجن "عوفر"، بعد أن عزلتهم قرابة الشهر في سجن عزل "نيتسان الرملة"، بظروف قاسية ومأساوية.

وأشار نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى الخمسة في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حجزتهم في مركز توقيف "عتصيون" بظروف مأساوية لمدة 18 يوماً، ثم جرى نقلهم إلى عزل "نيتسان الرملة"، بدعوى مخالطتهم لسجان اُكتشفت إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد.

وكان الاسرى في سجن الرملة قد نفذوا خلال الأيام الماضية خطوات احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية والصحية في السجن، تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وعدم الوقوف على العدد.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال ما زالت تعتقل نحو 5 آلاف أسير داخل المعتقلات، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة، وكانت مؤسسات معنية بالأسرى ومسؤولين فلسطينيين قد حذروا من خطورة الأوضاع في السجون، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا.