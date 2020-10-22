زراعة غزة: تراجع في موسم الزيتون بنسبة 30% عن العام الماضي

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، اليوم الخميس، أن هناك تراجع في موسم الزيتون ما نسبته 30% عن العام الماضي، نتيجة الظروف الاعتيادية لشجرة الزيتون وهي ظاهرة عادية، موضحًا أن الكميات الناتجة من الزيتون والزيت تكفي لهذه الفترة.

وشدّد البسيوني في حديث لإذاعة صوت القدس، أن غالبية أصحاب المعاصر في غزة ملتزمون بالجودة، ومنبهًا إلى أنه من لم يلتزم بمعايير الجودة، فهناك قانون يلزمه بذلك.

وطمئن الجمهور بـأن اجراءات الوزارة تكفل بان كل ما ينتج عن المعاصر هو زيت زيتون عالي الجودة.

وأشار إلى أن إجراءات الوزارة لا تؤثر على النسب الناتجة إنما هي لتحسين نوعية الزيت المستخلص.

ونصح البسيوني، المزارعين بضرورة الإسراع في نقل الزيتون من الحقل الى المعاصر، وذلك لما له من نتائج إيجابية على جودة الزيت.