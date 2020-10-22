8 وفيات و506 اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

نشرت وزارة الصحة في رام الله احصائية كاملة لعدد الوفيات والاصابات الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في المحافظات الفلسطينية كافة.

وأوضحت الوزارة في الاحصائية التي نشرتها اليوم الخميس، وفاة 8 اشخاص منهم 7 في محافظة الضفة المحتلة، بينما حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، أما عدد الاصابات فقد بلغ اليوم الخميس 506 اصابات جديدة، مينهم 382 اصابة في الضفة و124 في قطاع غزة.

فيما سجلت الصحة تعافي نحو 609 أشخاص من اصابتهم بفيروس كورونا المستجد منهم 482 في الضفة و127 في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة أنها لم ترد أي معلومات عن عدد الاصابات والوفيات والحالات التي تعافت من العاصمة "القدس المحتلة".

وفي ذات السياق أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (3 في محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 محافظة قلقيلية، 1 محافظة القدس، 1 محافظة بيت لحم)، إضافة إلى حالة وفاة من بيت حانون في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 482 حالة في المحافظات الشمالية (74 الخليل، 40 جنين، 11 قلقيلية، 38 نابلس، 10 طوباس، 9 سلفيت، 127 بيت لحم، 173 طولكرم)، إضافة إلى 127 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (39)، أريحا والأغوار (24)، سلفيت (4)، طولكرم (24)، قطاع غزة (124)، ضواحي القدس (24).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.