خارطة اصابات فيروس كورونا الجديدة في قطاع غزة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 22-10-2020 خارطة اصابات فيروس كورونا الجديدة في محافظات القطاع كافة.

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس اصابة 124 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع تسجيل حالة وفاة للمواطن رمضان موسى على شبات 81 عاماً توفي في مستشفى غزة الاوروبي من بيت حانون وكان يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي.

وشهدت خارطة انتشار الاصابات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في محافظتي غزة والوسطى، فقد سجلت محافظة غزة اصابة نحو 60 شخصًا بالفيروس.

بينما سجلت محافظة الوسطى 39 اصابة جديدة، أما شمال غزة فقد سجل 22 اصابة، واصابة واحدة في خانيونس واصابتين في محافظة رفح جنوب القطاع.