مقتل 12 مقاتلًا من طالبان بينهم اطفال في هجوم صاروخي للجيش الافغاني

قتل 12 مقاتلًا من حركة طالبان بينهم أطفال وأصيب 14 شخصًا في هجوم شنه الجيش الأفغاني أمس الأربعاء استهدفت مدرسة دينية في اقليم طخار شمال شرق البلاد .

وأكد المتحدث باسم وحدة عسكرية أفغانية هادي جمال مساء أمس الأربعاء وقوع الضربة الجوية لكنه قال إنه "لم يتضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال بطريق الخطأ"، مضيفا أن تم فتح تحقيق. ولم يوضح نوع الهجوم الجوي الذي تم تنفيذه، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤولون إقليميون إن مقاتلي طالبان قتلوا ما لا يقل عن 37 من القوات الحكومية في هجمات خلال الثلاثة أيام الماضية خلال محاولة الحركة السيطرة على منطقة باهاراك في طخار مما دفع القوات الحكومية إلى استدعاء الدعم الجوي.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.