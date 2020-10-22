حمدونة يطالب بالتدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين

طالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى، اليوم الخميس 22/10/2020، اتحاد الصحفيين الدوليين والعرب، ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية والانسانية، والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الصحفيين بضرورة التدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين.

جاءت مطالبة حمدونة، في تصريح صحفي في أعقاب تجديد الاعتقال الإداري بلا لائحة اتهام وبملف سرى بحق الصحفي الفلسطيني مجاهد السعدي لأربعة أشهر إضافية.

وأشار حمدونة، إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل ما يقارب من 26 صحفيًا، يعانون مما يعانى منه المعتقلين من سوء أوضاع الأسرى المعيشية على كل المستويات نتيجة للسياسات الإسرائيلية والتي تطال مجمل الحياة الاعتقالية.

وبين أن الأسرى يعانون من تعذيب مباشر وغير مباشر، والاقتحامات الليلية، والتفتيشات العارية، والنقل الجماعي، وسياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة والاكتظاظ داخل الغرف والزنازين، وانتشار الحشرات، والأحكام العسكرية الردعية، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، ومنعهم من حقهم في التعليم من خلال عدم إدخال المواد التعليمية والثقافية ومنع إدخال الكتب، وعدم السماح بدخول الأطباء وتوفير ما يلزم من علاج وفحوصات وأدوات طبية وإجراء العمليات الجراحية للكثير من المرضى.

واعتبر حمدونة أن استهداف الصحفيين في فلسطين يأتي في سياق محاربة الحقيقة التي تتابع الممارسات والرواية الاسرائيلية التي تسئ لنضالات الشعب الفلسطيني والتي تعمل على التصدي لها وتفنيدها، وبسبب تدعيم تلك الحقائق في مخاطبة العالم بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الأطفال والمرأة والتأكيد على حقوق الانسان، وبسبب نقل الصورة والحقيقة والمطالبة في الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اليومية واللحظية على الأرض.