وزارة التعليم: نتجه لإقرار الدوام الجزئي مع تقليص المحتوى الدراسي

قال مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة د. محمود مطر: "إن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى اقرار الدوام الجزئي وفق ترتيبات جديدة اهمها تقليص المحتوى الدراسي.

وأضاف مطر في تصريحات لإذاعة صوت القدس: "وضعنا خطة لتشمل المرحلة القادمة لطلبة الصفوف من السابع حتى الحادي عشر, وربما يتم تجزأتها حسبما يتم تقدير ذلك من الجهات المختصة.

وأشار إلى أن تأخير اطلاق المرحلة الثانية من العملية التعليمية بسبب أن الدائرة الوبائية المخالطة داخل المدرسة كبيرة جدًا حال اصيب طالب بفيروس كورونا، ويأمل مطر أن تكون المرحلة الثانية للتعليم قريبة جدًا.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار بخصوص التعليم الالكتروني، قائلًا: "قمنا باستخدام أنظمة تعلم عن بعد لإيجاد تواصل مع الطلبة بعد انقطاع الطلبة لفترة طويلة عن المدارس"، مبينًا أن الوزارة لا تستطيع اطلاق نظام تعليم عن بعد لأسباب كثيرة أهمها التيار الكهربائي والانترنت.

وشدد مطر على أن وزارة الصحة هي صاحبة القرار الأساسي بشان انتظام العملية التعليمية في المدارس.