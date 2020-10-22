الشعبية تعلق على تصنيف الاطار الطلابي بمنظمة غير مشروعة

أكد القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف الجناح الطلابي للجبهة الشعبية "منظمة غير مشروعة" يدلل على ارهاب الاحتلال وتضييقه على أبناء شعبنا، وهو "وسام شرف يدلل على نضال القطب الطلابي المتواصل".

وقال مزهر في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس: "نحن ننتمي إلى مدرسة مؤمنة بالنصر وإزالة الاحتلال وإجراءاته لن تزيدنا إلا إصراراً وتصميماً على مقاومته.

وأضاف: "الوضع الطبيعي أن يتم ملاحقة ومطاردة كل المطاردين والثوار من الكتل الطلابية"، مشيرًا إلى أن الكتل الطلابية ستواصل مطالبها النضالية رغم انف المحتل، مؤكدًا أن اهداف الاحتلال بتراجع الكتل الطلابية لن يتحقق مطلقًا.

وتابع قوله: "المطلوب توحد كافة الكتل الطلابية أمام هذا العدو لأن الدور سيأتي على الجميع، والاستهداف هو للنضال الفلسطيني بشكل عام".

وأشار إلى أن المطلوب من السلطة اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة من خلال توفير الحماية للطلبة، ورفع هذه المظالم إلى محكمة الجنايات الدولية، من خلال السفارات والتي من المفترض أن تلعب دورا هاماً في فضح هذه الاجراءات الصهيونية، لإسناد الحركة الطلابية.