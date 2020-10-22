القيادي عدنان يدعو لحملة فلسطينية مضادة لتحريض الاحتلال على الأخرس

كشف الشيخ المحرر الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 22/10/2020، عن وجود حملة من مخابرات الاحتلال "الإسرائيلية" عبر "الفيس بوك" ضد قضية الأسير ماهر الأخرس.

ويواصل الأسير الأخرس اليوم إضرابه عن الطعام لليوم الـ(88) على التوالي وسط تصاعد حملات التضامن وتجاهل الاحتلال لحقوقه.

ودعا القيادي عدنان خلال حديث لإذاعة القدس، إلى تنظيم حملات فلسطينية مضادة، للحملة المنظمة من مخابرات الاحتلال عبر الفيس بوك عبر منشورات فلسطينية عالمية ممولة نصرة للأسير الأخرس.

وقال القيادي عدنان:" نحن لا نتوقع خيراً من الاحتلال ويجب علينا دراسة مواقفنا جيداً والتركيز على الفعاليات التضامنية".

ولفت عدنان إلى ضرورة الانتباه أن هناك محاولة من جهة طبية حقوقية لإقناع الأسير الأخرس بإجراء فحص طبي له رافضاً ذلك لمساسه بالإضراب..

وذكر القيادي عدنان، أن هناك عدة أسباب حالت دون قوة فعاليات إسناد الأسير الأخرس، على رأسها إنهاء الاعتصامات داخل الصليب الأحمر بالقوة وعودة الفعاليات إلى رتابتها المعهودة.

ولفت القيادي عدنان إلى كثرة الحديث عن الوساطات الدولية والتدخلات الخارجية من أجل إنهاء قضية الأسير الأخرس أثرت سلباً على التضامن مع إضراب الأسير الأخرس.

وبشان عرض العلاج بمشفى المقاصد بالقدس المحتلة.. تابع القيادي عدنان:"إذا ما انتهي الاعتقال الإداري لا مشكلة من إكمال علاج الأسير في مشفى المقاصد، ولكن وجوده بالمشفى وهو معتقل اداري يعني انه سيكون تحت إشراف الشاباك الصهيوني، فتصبح المشفى عبارة عن سجن."

وزاد :"من يريد أن يوصل رسالة دولية فوجهتها الاحتلال، لكن لم تقم أي دولة بجهد ضاغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الأخرس."