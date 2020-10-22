تشهد اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة اهتمامًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع لا سيما الخضروات التي تعتبر من أساسيات المنزل.
وجاءت اسعار الخضروات في اسواق غزة على النحو التالي:
طماطم (البندورة) الكيلو بـ 2 شيكل
الخيار الكيلو بـ 2.5 شيكل
البصل الكيلو بـ 2 شيكل
الكوسا الكيلو بـ 3 شيكل
الباذنجان الكيلو بـ 1.2 شيكل
البطاطس الكيلو بـ 2 شيكل
الفلفل الكيلو بـ 2 شيكل
الجزر الكيلو بـ 2 شيكل
الثوم الكيلو بـ 8 شيكل
الزهرة الكيلو بـ 4 شيكل
الليمون الكيلو بـ 2 شيكل
الملوخية الكيلو بـ 2 شيكل
الفصوليا الكيلو بـ 3 شيكل
كرتونة البيض بـ 10 شيكل