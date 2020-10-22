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اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:49 - 22 أكتوبر 2020
خضروات خضروات
تقارير
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تشهد اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة اهتمامًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع لا سيما الخضروات التي تعتبر من أساسيات المنزل.

وجاءت اسعار الخضروات في اسواق غزة على النحو التالي:

طماطم (البندورة) الكيلو بـ 2 شيكل

الخيار الكيلو بـ 2.5 شيكل

البصل الكيلو بـ 2 شيكل

الكوسا الكيلو بـ 3 شيكل

الباذنجان الكيلو بـ 1.2 شيكل

البطاطس الكيلو بـ 2 شيكل

الفلفل الكيلو بـ 2 شيكل

الجزر الكيلو بـ 2 شيكل

الثوم الكيلو بـ 8 شيكل

الزهرة الكيلو بـ 4 شيكل

الليمون الكيلو بـ 2 شيكل

الملوخية الكيلو بـ 2 شيكل

الفصوليا الكيلو بـ 3 شيكل

كرتونة البيض بـ 10 شيكل

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