الكشف عن السبب الرئيسي لتطبيع العلاقات بين "اسرائيل" والبحرين

كشف وزير الاتصالات "الإسرائيلي" السابق أيوب قرا، السبب الرئيسي الذي ساعد وساهم في تمهيد الطريق لتوقيع اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" ومملكة البحرين.

وأوضح قرا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي "الإسرائيلي" الفلسطيني السنوي الثاني، أن السبب في تمهيد الطريق يعود للأميرة البحرينية فاطمة بنت خليفة قبل 10 سنوات في عام 2010.

وقال الوزير الاسرائيلي السابق: "عام 2010 كان هناك فرصة ذهبية لإقامة علاقات جيدة مع دول الخليج"، مشيرًا إلى أن الأميرة البحرينية كانت مريضة جدًا وحالتها صعبة وكانت تعتقد أن علاجها يمكن أن يتم في مستشفى "رامبام" في حيفا، ورحبت اسرائيل بعلاج الأميرة.

ووفقًا لصحيفة "جيورزاليم بوست"، فإن الحادثة برمتها كانت سرية للغاية، ولم تعرفها إلا الأميرة وزوجها ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار قرا إلى أنه بعد تقديم العلاج اللازم للأميرة البحرينية وخروجها من المستشفى تم مساعدتهم للإقامة في فندق إسرائيلي لمدة شهر كامل، وقبل عودتهم إلى البحرين، سألوا كيف يمكنهم مساعدة "إسرائيل"، فاقترح الوزير "تحسين معاملة الجالية اليهودية في البحرين".

كما طلب منهم دعم رؤية جديدة لتوسيع العلاقات الإسرائيلية مع الخليج، بالنظر إلى أنه من المستحيل التوصل إلى حل مع السلطة الفلسطينية، كما يتذكر قرا.

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"، والبحرين و"إسرائيل".