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قرار رسمي بإغلاق قرية حوسان غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 22 أكتوبر 2020
اغلاق حوسان اغلاق حوسان
تقارير
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قرر محافظ بيت لحم بالضفة المحتلة اللواء كامل حميد، اليوم الخميس 22/10/2020 إغلاق قرية حوسان غرب بيت لحم لمدة أسبوع بعد تفشي وباء كورونا فيها.

وقال حميد في بيان صادر عن مكتبه، "إن الإغلاق سيشمل كافة المؤسسات الرسمية باستثناء قطاع الصحة والمخابز والبقالات، مع تقييد الحركة إلا للضرورة، مع إفساح المجال للطواقم الطبية لأخذ العينات وإجراء التعقيم اللازم، والتحويل للتعليم الالكتروني، للحد من انتشار الفيروس".

وأشار حميد إلى أن الإغلاق سيبدأ من مساء يوم غد الخميس، وحتى الخميس المقبل في الـ29 من الشهر الجاري، وذلك بسبب ازدياد الإصابات بكورونا.

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