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احصائية: تعرف على ترتيب أول الدول من حيث اصابات ووفيات فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 08:50 - 22 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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تواصل المؤسسات الصحية الحكومية في جميع دول العالم تسجيل المزيد من الاصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتشر في جميع دول العالم منذ بداية العام الحالي 2020.

ووفقًا لموقع (worldometers) المختص في احصائيات فيروس كورونا فإن عدد الاصابات حول العالم منذ بداية الانتشار حتى اليوم الخميس 22-10-2020 وصل إلى 41,487,185 بينما وصل عدد الوفيات في العالم 1,136,341 وسجلت المؤسسات الصحية شفاء نحو 30,914,158

ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الاصابات جاء على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

8،584،819 

الهند

7،706،946 

البرازيل

5،300،649

روسيا

1،447،335 

اسبانيا

1046641

الارجنتين

1،037325

كولومبيا

981700

فرنسا

957421

بيرو

876،885

المكسيك

867559

 

 

ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم جاء على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

227409

البرازيل

155459

الهند

116653

المكسيك

87415       

المملكة المتحدة

44158

ايطاليا

36832

اسبانيا

34366

فرنسا

34،048

بيرو

33937

ايران

31346

 

 

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