احصائية: تعرف على ترتيب أول الدول من حيث اصابات ووفيات فيروس كورونا

تواصل المؤسسات الصحية الحكومية في جميع دول العالم تسجيل المزيد من الاصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتشر في جميع دول العالم منذ بداية العام الحالي 2020.

ووفقًا لموقع (worldometers) المختص في احصائيات فيروس كورونا فإن عدد الاصابات حول العالم منذ بداية الانتشار حتى اليوم الخميس 22-10-2020 وصل إلى 41,487,185 بينما وصل عدد الوفيات في العالم 1,136,341 وسجلت المؤسسات الصحية شفاء نحو 30,914,158

ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الاصابات جاء على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية 8،584،819 الهند 7،706،946 البرازيل 5،300،649 روسيا 1،447،335 اسبانيا 1046641 الارجنتين 1،037325 كولومبيا 981700 فرنسا 957421 بيرو 876،885 المكسيك 867559

ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم جاء على النحو التالي: