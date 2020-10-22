احصائية: تعرف على ترتيب أول الدول من حيث اصابات ووفيات فيروس كورونا

تواصل المؤسسات الصحية الحكومية في جميع دول العالم تسجيل المزيد من الاصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتشر في جميع دول العالم منذ بداية العام الحالي 2020.
ووفقًا لموقع (worldometers) المختص في احصائيات فيروس كورونا فإن عدد الاصابات حول العالم منذ بداية الانتشار حتى اليوم الخميس 22-10-2020 وصل إلى 41,487,185 بينما وصل عدد الوفيات في العالم 1,136,341 وسجلت المؤسسات الصحية شفاء نحو 30,914,158
ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الاصابات جاء على النحو التالي:
|
الولايات المتحدة الأمريكية
|
8،584،819
|
الهند
|
7،706،946
|
البرازيل
|
5،300،649
|
روسيا
|
1،447،335
|
اسبانيا
|
1046641
|
الارجنتين
|
1،037325
|
كولومبيا
|
981700
|
فرنسا
|
957421
|
بيرو
|
876،885
|
المكسيك
|
867559
ترتيب أول 10 دول من حيث ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم جاء على النحو التالي:
|
الولايات المتحدة الأمريكية
|
227409
|
البرازيل
|
155459
|
الهند
|
116653
|
المكسيك
|
87415
|
المملكة المتحدة
|
44158
|
ايطاليا
|
36832
|
اسبانيا
|
34366
|
فرنسا
|
34،048
|
بيرو
|
33937
|
ايران
|
31346