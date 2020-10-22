طقس فلسطين: أجواء حارة حتى بداية الأسبوع القادم

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا بشكل عام.

وخلال ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء دافئة بشكل عام في المناطق المنخفضة وأجواء معتدلة وخريفية في المناطق المرتفعة، مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق المنخفضة والسواحل، في حين تكون باردة نسبيا في الجبال مع تشكل السحب، وتكون الرياح شمالية غربية عموما مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة نتيجة اقتراب حوض علوي بارد من المنطقة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال مع تشكل السحب، وتكون الرياح متقلبة مع هبات نشطة أحيانا، ويحتمل ارتفاع مستوى الغبار في الأجواء.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع اقتراب منخفض جوي من المنطقة، كما يحتمل أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة بحيث تتشكل السحب مع فرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويحتمل هطول أمطار متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، وتسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة نهارا