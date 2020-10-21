8 أسباب وراء سرعة نفاذ بطارية الهواتف.. تعرف عليها؟

كثيرًا ما يواجه مستخدمي الهواتف الذكية من سرعة نفاذ البطارية، ما يسبب لهم ازعاجًا كبيرًا عند استخدام الهاتف، خاصة لساعات طويلة.

ورأى بعض التقنيين، أن هناك ثمانية أسباب وراء نفاد شحن بطارية هاتفك سريعا، وهي على النحو الآتي:

اسباب نفاذ سرعة بطارية الهاتف:

أولاً تشغيل بيانات الجوال باستمرار: وتشكل تشغيل بيانات الجوال مشكلة كبيرة في استنفاذ طاقة بطارية الهاتف، لأنه تستهلك الكثير من الطاقة لتوصيل الجهاز والتطبيقات بالإنترنت.

ثانيًا: الاتصال التلقائي بشبكة الواي فاي : وتستهلك هذه العملية طاقة البطارية بشكل كبير.

ثالثًا: سطوع أو إضاءة الشاشة: حيث يتسبب استخدام الإضاءة العالية في نفاذ بطارية هاتفك سريعا، لذا من الأفضل تقليل إضاءة الهاتف أثناء الاستخدام.

رابعًا: عدم تحديث نظام التشغيل: وتجلب هذه التحديثات تعديلات على برامج الهاتف من ضمنها بعض التغيرات لطريقة عمل البطارية.

خامسًا: جودة الشواحن: وينصح الخبراء بترك الشواحن الرديئة واستبدالها بشواحن أصلية لجهازك أثناء عملية الشحن.

سادسًا: تشغيل عدد كبير من التطبيقات: ومن أجل الحفاظ على عمر البطارية وعدم سرعة نفادها إذ يترتب عليك إغلاق التطبيقات إذا كنت لا تستخدمها.

سابعًا: إشعارات التطبيقات: غلق هذه الخاصية لبعض التطبيقات الغير مهمة، يوفر من استهلاك البطارية.

ثامنًا: ميزات بعض التطبيقات: هناك بعض التطبيقات مثل خرائط جوجل، تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتحديد موقعك باستمرار أثناء التحرك، لذا من الأفضل أن إغلاق خاصية الموقع على هاتفك أو ضبط تلك التطبيقات على خاصية تشغيل التطبيق وقت الاستخدام فقط.