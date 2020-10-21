الكشف عن عيب جديد في منتجات "آبل"

كشف موقع “جي إس إم آرينا” التقني، اليوم الأربعاء، أن مستخدمي أحد منتجات “آبل” الحديثة اشتكوا من عيب فني خطير ظهر في المنتج.

وأوضح الموقع التقني، أن عددًا محدودًا من ملاك ساعات “آبل ووتش إس إي” الذكية في كوريا الجنوبية، اشتكوا من حرارة زائدة في منتجاتهم.

وأشار التقرير، إلى أن 6 من ملاك ساعات “آبل ووتش إس إي” أبلغوا من مشكلات في ارتفاع درجات حرارة ساعاتهم بصورة لافتة، فيما رجحت تقارير صحفية ذلك إلى الشواحن أو البطاريات، المستخدمة بها تلك الساعات، خاصة وأنها خرجت من نفس المصدر تقريبا، ما يرجح وجود عيوب تقنية فيها.

واكد موقع "جس إس إم آرينا"، أن المشتكين رصدوا ظهور علامة صفراء على شاشة الساعات الذكية في وقت ارتفاع درجات الحرارة تلك.

حتى الان، لم تقدم شركة "آبل" الامريكية تفسيرا على ظهور هذا العيب الخطير.