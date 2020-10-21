البحرية الامريكية ستنشر صواريخ فرط الصوتي

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاءـ أن البحرية الأمريكية ستنشر صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على متن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، إن الجيش سينشر تلك صواريخ على غواصاتها الهجومية النووية من فئة فرجينيا، وسفنها الثلاث من فئة "زوموالت" وأكثر من 60 مدمرة.

وأوضح أوبراين، أنه "سيوفر برنامج الضربة السريعة التقليدية التابع للبحرية قدرة صاروخية تفوق سرعة الصوت لإبقاء الأهداف في خطر من نطاقات أطول".

وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "ديفينس نيوز"، أن مهمة تحويل الأسطول لحمل الصواريخ الجديدة ستستنفد كامل قدرات بناء السفن البحرية للولايات المتحدة لسنوات قادمة.

وأشارت الصحيفة الامريكية، إلى أن التصميم الحالي لصواريخ البحرية الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، سيجعلها أكبر من أن تتناسب مع قاذفات صواريخ نظام إيجيس المستخدمة حاليا في جميع سفن أرلي بورك (المدمرات المشار إليها).

الأسبوع الماضي، ذكر رئيس العمليات البحرية الأدميرال، مايكل جيلداي، إنه يتطلع إلى زيادة القوة النارية والفتك للأسطول الحالي من السفن السطحية.

ولفت إلى أن أرلي بورك ستكون نموذجا للجيل القادم من السفن القتالية السطحية.