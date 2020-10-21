متظاهرون سودانيون يحرقون علم (إسرائيل) والشرطة تقمعهم في الخرطوم

قمعت الشرطة السودانية ، اليوم الأربعاء، متظاهرين سودانيين بالقوة، خرجوا في تظاهرة كبير في العاصمة الخرطوم، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدولة، فيما احرق المحتجون علم الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل غاز مسيل للدموع نحو مئات المتظاهرين، وفرقتهم بعدما تجمعوا للاحتجاج على "نقص الوقود والخبز".

واعتبروا المتظاهرين ذلك "انحرافاً في مسار الثورة السودانية"، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2018.

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وأكد أحد المحتجين لوسائل إعلام سودانية، أن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسر الفتيحاب، الذي يربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان.

والثلاثاء، أغلقت السلطات السودانية، الجسور بين مدن العاصمة الخرطوم، تحسباً لاندلاع احتجاجات وإحداث فوضى.

ويُعاني ملايين سكان السودان من أزمات متجددة منذُ سنوات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق غير الرسمي، إلى أرقام قياسية.







