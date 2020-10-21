فتح مسجد البورنو "الشفاء" في منطقة التركمان وفق إجراءات السلامة

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأربعاء، إعادة فتح مسجد البورنو "الشفاء" وكافة مساجد في منطقة التركمان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ابتداءً من ظهر غدٍ الخميس، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، تسجيل( 134 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1774 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت تعافي 93 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4955 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1934 حالة، ومتعافين 2993 حالة ، بالإضافة لـ28 حالة وفاة.