الأردن: وفاة 29 شخصًا وإصابة أكثر من 2000 حالة بفيروس" كورونا"

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، وفاة 29 حالة و2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وأكدت الصحة الأردنية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات داخل المملكة إلى 43620 إصابة، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 443 حالة وفاة.

وفي غضون ذلك، الصحة، تسجيل حالتان خارجيتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

ورصدت 100 حالة شفاء من المرض في المستشفيات المعتمدة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1078 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وبيّنت الصحة الأردنية، أنها أجرت 24481 فحصًا مخبريًا، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1643054 فحصاً.