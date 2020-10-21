فلسطين: 25 ألف عائد إلى أرض الوطن منذُ جائحة "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انتهاء حملة عودة الاحباب العالقين في الخارج هذا اليوم إلى الوطن، والبالغ اجمالي عددهم 25 ألف عائد عالق.

وأوضحت الخارجية، وصول رحلة الاجلاء الأخيرة المقبلة من الولايات المتحدة الامريكية وتقل على متنها 230 عائدا من العالقين من المواطنين والطلبة، مشيرةً إلى أنه تم تأمين عودتهم من الخارج إلى أرض الوطن في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة منذ بداية الجائحة.

ولفت إلى أنها وبإشراف مباشر من الوزير د. رياض المالكي وعد السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه إجلاء جميع العالقين الفلسطينيين في الخارج، من خلال جهد جماعي متواصل قام به فريق العمل المختص في الوزارة وسفارات دولة فلسطين في دول العالم كافة.

وأكد أن فريق العمل المختص في الوزارة وبالتعاون مع سفارتي دولة فلسطين لدى كل من مصر والجزائر يعمل لتأمين سفر المجموعة الاخيرة من المواطنين الراغبين بالعودة الى قطاع غزة.