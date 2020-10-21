طالع الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة بغزة

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها اليومية في تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي، في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأوضحت النيابة العامة في الموجز اليومي، انها نفذت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 407 قضية منها، وأنها لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وبيّنت أنها لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأكدت النيابة، تعاملها 52 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و355 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

واتمت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، كما عمدت إلى توقيف 71 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وذكرت أن الإجراءات مستمرة بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.