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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اللجنة الشعبية في غزة تدعو إلى تغطية الوقفة التضامنية مع الأسير الاخرس غدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:27 - 21 أكتوبر 2020
وقفة تضامنية مه الاسير ماهر الاخرس (أرشيف) وقفة تضامنية مه الاسير ماهر الاخرس (أرشيف)
تقارير
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دعت اللجنة الشعبية لنصرة ماهر الاخرس، اليوم الأربعاء، إلى تغطية الوقفة الاحتجاجية على صمت الأمم المتحدة أمام استمرار معاناة المعتقل الاداري ماهر الأخرس، أمام مقر المفوض السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

وأوضحت اللجنة، أن الوقفة التضامنية مع الأسير الاخرس ستعقد غدًا الخميس 22 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا، مطالبةً بإنقاذ حياته الصعبة.

ويعاني الاخرس من أوضاع صحية صعبة للغاية، بسبب استمراره في الاضراب.

وقد تواصلت فعاليات التضامن الأسير ماهر الأخرس، إذ نُظمت في مدينة الناصرة والبيرة وطولكرم وغزة وقفات تضامنية مع الأسير الأخرس.

ويبلغ الأسير ماهر الأخرس من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة.

اعتقله الاحتلال في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

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